È scomparso Evaristo Beccalossi, ex calciatore noto per aver giocato con l'Inter. Aveva quasi 70 anni e avrebbe festeggiato il compleanno tra pochi giorni. Durante la sua carriera con il club, ha totalizzato 215 presenze e segnato 37 gol, contribuendo alla conquista di uno scudetto e di una Coppa Italia. La sua figura è rimasta legata al suo stile di gioco e alle sue abilità nel dribbling.

Avrebbe compiuto fra pochi giorni 70 anni. Coi nerazzurri vinse uno scudetto e una Coppa Italia ROMA - Chi non lo ha vissuto lo ricorda per i numeri: 215 presenze e 37 gol con l'Inter. Chi lo ha visto in campo, invece, ne conserva nella memoria le giocate, la classe, l'eleganza e quei dribbling che gli valsero il soprannome di "Dribblossi", coniato da Gianni Brera. Ha fatto in tempo a godersi il 21esimo scudetto della sua Inter Evaristo Beccalossi, scomparso nella notte a Brescia a pochi giorni dal suo 70esimo compleanno. Le sue condizioni di salute erano peggiorate da quando, nel gennaio 2025, era stato colpito da un'emorragia cerebrale che lo aveva costretto anche al coma per 47 giorni.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - È morto Evaristo Beccalossi, bandiera dell'Inter e maestro del dribbling

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