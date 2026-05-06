E’ morto Evaristo Beccalossi bandiera dell’Inter e maestro del dribbling

E' morto Evaristo Beccalossi, storico calciatore dell’Inter. Durante la sua carriera ha totalizzato 215 presenze e segnato 37 gol con il club. È ricordato soprattutto per le sue giocate, la classe e i dribbling che gli valsero il soprannome di “Dribblossi”, un nome dato da Gianni Brera. La sua figura ha lasciato un segno nel mondo del calcio, in particolare nel campionato italiano.

ROMA (ITALPRESS) – Chi non lo ha vissuto lo ricorda per i numeri: 215 presenze e 37 gol con l’Inter. Chi lo ha visto in campo, invece, ne conserva nella memoria le giocate, la classe, l’eleganza e quei dribbling che gli valsero il soprannome di “Dribblossi”, coniato da Gianni Brera. Ha fatto in tempo a godersi il 21esimo scudetto della sua Inter Evaristo Beccalossi, scomparso nella notte a Brescia a pochi giorni dal suo 70esimo compleanno. Le sue condizioni di salute erano peggiorate da quando, nel gennaio 2025, era stato colpito da un’emorragia cerebrale che lo aveva costretto anche al coma per 47 giorni. Bandiera dell’Inter, il club nerazzurro lo acquistò al termine della stagione 1977-78 dopo una lunga trafila al Brescia, dove mosse i primi passi e venne segnalato a Sandro Mazzola.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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