Il presidente degli Stati Uniti ha criticato in modo deciso il Papa Leone XIV, suscitando stupore e preoccupazione. La frase usata da Trump ha messo in discussione eventuali future relazioni tra il governo americano e la Santa Sede. La reazione del Papa, caratterizzata da una calma apparente, ha attirato l'attenzione, rendendo più complesso un riavvicinamento tra le parti. La situazione ha generato un certo fermento nel panorama diplomatico internazionale.

Dopo che il presidente Trump ha così pesantemente “bombardato” papa Leone XIV è difficile immaginare su quali basi possa essere ristabilito un rapporto realmente disteso tra Stati Uniti e Santa Sede. Marco Rubio, il segretario di Stato americano che vede giovedì il pontefice, non arriva certo facilitato dalle ultime uscite del presidente secondo cui Leone “sta mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone”, poiché “preferisce parlare di come sia accettabile che l’Iran possieda un’arma nucleare.”. “Il Papa va avanti per la sua strada”, ha commentato il cardinale Parolin. “Se qualcuno vuole criticarmi per annunciare il Vangelo che lo faccia con la verità”, ha poi detto ai giornalisti il pontefice, smontando la tesi di Trump perché la “Chiesa da anni ha parlato contro tutte le armi nucleari”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - È la calma di Papa Leone ad allarmare Trump: in lui ha trovato l’ostacolo non previsto

Papa Leone contro Trump - estratto dal podcast di Limes

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Panoramica sull’argomento

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