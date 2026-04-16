Contro il bullismo ci vuole calma la virtù dei forti | Andrea Maggi con Papa Leone contro gli attacchi di Trump

Recentemente, il presidente degli Stati Uniti ha pubblicato un post in cui ha criticato il Papa, affermando che dovrebbe comportarsi con maggiore moderazione. Nella stessa occasione, ha commentato anche l’attività di un altro leader religioso, definendolo debole su questioni di criminalità e politica. La reazione a queste dichiarazioni è stata immediata, suscitando molte discussioni sui social e sui mezzi di informazione. La vicenda ha attirato l’attenzione su temi di rispetto e confronto tra figure di rilievo internazionale.

L'attacco di Donald Trump contro Papa Leone ha provocato tantissime reazioni. Il presidente degli Stati Uniti nei giorni scorsi in un durissimo post ha attaccato il pontefice sostenendo che dovrebbe darsi una regolata e ha definito Prevost «un debole sul fronte della criminalità e della politica.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Notizie correlate Trump contro Papa Leone, Giani: “Solidarietà al Pontefice. Attacchi ingiuriosi e irresponsabili da presidente Usa”“La più sentita e forte solidarietà a Papa Leone XIV, aggredito da attacchi ingiuriosi e irresponsabili da parte del presidente degli Stati Uniti... Gualtieri e Rocca con Papa Leone XIV: “Gli attacchi di Trump sono inaccettabili”Roma, 14 aprile 2026 – Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca hanno espresso pubblicamente il loro...