È di Ohashi Yoshiyuki il cadavere trovato nel Tevere il giapponese era scomparso ad aprile dall'Esquilino

Il corpo di un uomo di 71 anni, di nazionalità giapponese, è stato rinvenuto nel fiume a Fiumicino. La vittima era scomparsa ad aprile dall’area dell’Esquilino. L’autopsia sarà utile a determinare le cause del decesso. La polizia sta indagando sul caso e ha identificato il cadavere come quello del 71enne. Nessuna informazione è stata ancora diffusa sulle circostanze del ritrovamento.

L'autopsia chiarirà le cause del decesso di Ohashi Yoshiyuki. Appartiene al 71enne giapponese il cadavere trovato ieri nel Tevere a Fiumicino. Era scomparso l'8 aprile scorso dall'Esquilino.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Ohashi Yoshiyuki, l'intellettuale giapponese trovato cadavere nel Tevere. Era scomparso dall'EsquilinoIl cadavere di Ohashi Yoshiyuki, 71 anni, è affiorato nel fiume Tevere nel pomeriggio di martedì 5 maggio. Cadavere nel Tevere: trovato il corpo di Ohashi Yoshiyuki, 71enne giapponese scomparsoIl corpo di un uomo senza vita è stato trovato nel pomeriggio del 5 maggio nel fiume Tevere. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Ohashi Yoshiyuki, l'intellettuale giapponese trovato cadavere nel Tevere. Era scomparso dall'Esquilino; Trovato morto nel Tevere il 71enne giapponese scomparso; Yoshiyuki scomparso a Roma, l’appello del Comitato: Chi ha informazioni contatti subito il 112. Ohashi Yoshiyuki, l'intellettuale giapponese trovato cadavere nel Tevere. Era scomparso dall'EsquilinoIl cadavere di Ohashi Yoshiyuki, 71 anni, è affiorato nel fiume Tevere nel pomeriggio di martedì 5 maggio. La macabra scoperta è avvenuta nel territorio di Fiumicino, all'altezza della banchina di via ... romatoday.it Roma, trovato senza vita il 71enne giapponese scomparso un mese fa da zona Esquilino(Adnkronos) - E' stato ritrovato senza vita, nel tardo pomeriggio di ieri, il corpo di Ohashi Yoshiyuki, il 71enne giapponese scomparso l'8 aprile scorso dalla zona dell'Esquilino dove viveva da anni. msn.com Ohashi Yoshiyuki aveva 71 anni. Era un intellettuale giapponese molto riservato che viveva a Roma. Si occupava di storia e cultura medievale esoterica, aveva tradotto molti libri in giapponese anche dal latino. La sua scomparsa, non avendo familiari, era stat - facebook.com facebook Ohashi Yoshiyuki, l'intellettuale giapponese trovato cadavere nel Tevere. Era scomparso dall'Esquilino ift.tt/iOnqW0a x.com