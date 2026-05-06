E così internet non è più degli umani | il rapporto Thales rivela che i bot dominano oltre il 50% del traffico web

Recentemente è stato pubblicato un rapporto che indica come oltre il 50% del traffico internet sia generato da bot, superando così la presenza umana. Nel corso dell’ultimo anno, si è registrato un aumento significativo degli attacchi di bot alimentati dall’intelligenza artificiale, che hanno modificato il modo in cui viene utilizzata la rete. Questi dati evidenziano un cambiamento importante nel panorama digitale attuale.

Gli attacchi di bot basati sull’Intelligenza artificiale sono aumentati esponenzialmente nell’ultimo anno: una conseguenza della ridefinizione del funzionamento di internet. È quanto emerge nel dossier Bad bot report 2026: Bad bots in the agentic age, diffuso in queste ore da Thales, leader globale nelle tecnologie avanzate per i settori della Difesa, dell’Aerospazio e della Sicurezza Informatica e Digitale. – Notizie.com Secondo il rapporto l’automazione basata sull’Intelligenza artificiale sta accelerando l’attività delle macchine online, con i bot che superano gli esseri umani e ridefiniscono il funzionamento di Internet.🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - E così internet non è più degli umani: il rapporto Thales rivela che i bot dominano oltre il 50% del traffico web Notizie correlate Addio doomscrolling: arriva il bot AI che filtra il rumore del web? Cosa sapere Nadav Hollander lancia Noscroll, servizio AI per filtrare i contenuti di X e Reddit. Il cuore che “combatte” il cancro: così il battito cardiaco può frenare i tumori e ridurli oltre il 50%Bum, bum, bum… Il costante battito del cuore può contribuire a frenare la crescita dei tumori nel tessuto cardiaco.