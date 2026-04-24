Addio doomscrolling | arriva il bot AI che filtra il rumore del web

Un nuovo servizio basato sull'intelligenza artificiale promette di ridurre il tempo trascorso a scorrere senza sosta i contenuti online. L'azienda ha annunciato Noscroll, un'app che analizza e riassume i post di piattaforme come X e Reddit, inviando le sintesi direttamente via SMS. L'abbonamento mensile costa circa 10 dollari e mira a limitare il cosiddetto doomscrolling, offrendo un modo più rapido di rimanere aggiornati senza perdere troppo tempo davanti allo schermo.

? Cosa sapere Nadav Hollander lancia Noscroll, servizio AI per filtrare i contenuti di X e Reddit.. L'abbonamento da 9,99 dollari al mese sostituisce il doomscrolling con sintesi via SMS.. Nadav Hollander ha lanciato Noscroll, un nuovo servizio basato sull’intelligenza artificiale che permette di delegare la navigazione compulsiva sui social media a un bot specializzato. La startup è operativa da pochi giorni e punta a eliminare il cosiddetto brainrot e le reazioni dettate dalla rabbia tipiche dei digitali, offrendo in cambio solo segnali informativi rilevanti. L’idea nasce dalla necessità di filtrare il rumore di fondo del web senza perdere gli aggiornamenti critici.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Addio doomscrolling: arriva il bot AI che filtra il rumore del web Notizie correlate Leggi anche: Vitorchiano dice addio al caos, arriva la "mappa del rumore" Cucina hi-tech: arriva il lavello che abbatte il rumore del 90%Franke Home Solutions introduce la linea di vasche Box DrainMax, progettate per trasformare il lavello in un centro operativo avanzato che punta su...