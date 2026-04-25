Studi recenti suggeriscono che il battito costante del cuore potrebbe avere un effetto sullo sviluppo dei tumori nel tessuto cardiaco. Ricercatori hanno osservato che il movimento ritmico del cuore può influenzare la crescita delle masse tumorali, portando a una riduzione superiore al 50 per cento dei tumori stessi. Questa scoperta apre nuove possibilità per comprendere come il cuore possa interagire con il tessuto tumorale nel contesto di malattie oncologiche.

Bum, bum, bum. Il costante battito del cuore può contribuire a frenare la crescita dei tumori nel tessuto cardiaco. A dimostrare le potenzialità di questo nuovo approccio “meccanico” è uno studio internazionale coordinato dall ’Università di Trieste, in collaborazione con l’International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology (ICGEB) e il Centro Cardiologico Monzino IRCCS. Il lavoro, pubblicato sulla rivista Science, richiama l’attenzione su un aspetto finora poco studiato: le forze fisiche che agiscono nel miocardio non si limitano a regolare la funzione cardiaca, ma possono anche influenzare il comportamento delle cellule tumorali, fino a rallentarne la proliferazione.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il cuore che “combatte” il cancro: così il battito cardiaco può frenare i tumori e ridurli oltre il 50%

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