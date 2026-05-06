È barese il più bravo d’Italia nel calcolo mentale | il 17enne Samuel Stripoli ricevuto a Palazzo di Città

Un ragazzo di 17 anni proveniente da Bari si è aggiudicato il titolo di migliore in Italia nel calcolo mentale. La competizione si è svolta a Lucca tra il 10 e l’11 aprile, dove il giovane ha ottenuto il primo posto nel campionato italiano assoluto. Samuel Stripoli, questo il suo nome, ha ricevuto il riconoscimento durante una cerimonia tenutasi presso il Palazzo di Città.