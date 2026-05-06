È barese il più bravo d’Italia nel calcolo mentale | il 17enne Samuel Stripoli ricevuto a Palazzo di Città
Un ragazzo di 17 anni proveniente da Bari si è aggiudicato il titolo di migliore in Italia nel calcolo mentale. La competizione si è svolta a Lucca tra il 10 e l’11 aprile, dove il giovane ha ottenuto il primo posto nel campionato italiano assoluto. Samuel Stripoli, questo il suo nome, ha ricevuto il riconoscimento durante una cerimonia tenutasi presso il Palazzo di Città.
A 17 anni ha vinto il campionato italiano assoluto di calcolo mentale, svoltosi a Lucca il 10 e 11 aprile scorsi. Samuel Stripoli, barese, è uno studente del liceo 'Arcangelo Scacchi' e negli ultimi anni si era già distinto in diverse competizioni nazionali legate alla matematica. Questa mattina.🔗 Leggi su Baritoday.it
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