Dzeko l’eroe della promozione dello Schalke 04 in Bundesliga | la nuova vita dell’ex Fiorentina Roma e Inter

Dzeko ha contribuito alla promozione dello Schalke 04 in Bundesliga, diventando una figura chiave per la squadra durante la stagione. L’attaccante, che in passato ha vestito le maglie di Fiorentina, Roma e Inter, ha segnato i gol decisivi nel campionato di seconda divisione. La squadra ha ottenuto la promozione dopo aver concluso la stagione in cima alla classifica, con Dzeko tra i protagonisti.

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