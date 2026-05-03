Lo Schalke 04 ha ottenuto una vittoria importante che gli ha garantito la promozione in Bundesliga. La squadra ha concluso la stagione con un risultato positivo, confermando la sua posizione nei piani alti del campionato. La vittoria rappresenta un traguardo significativo per il club e i suoi tifosi, che aspettavano questa promozione da tempo. La squadra si è distinta nel corso della stagione con prestazioni che hanno portato a questa conquista.

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© Internews24.com - Dzeko ha la sua rivincita: lo Schalke 04 vince ed è promosso in Bundesliga

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