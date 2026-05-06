Durante la tradizionale Festa della Fragola visita alle bellezze di Bonavigo

Durante la Festa della Fragola a Bonavigo, i visitatori hanno avuto l'opportunità di scoprire le bellezze del territorio attraverso un percorso che ha attraversato diverse zone del paese. L’evento, che si svolge ogni anno, ha coinvolto numerosi partecipanti desiderosi di conoscere le caratteristiche locali e i luoghi più rappresentativi della zona. La manifestazione si è protratta lungo tutta la giornata, offrendo momenti di svago e scoperta per grandi e piccoli.

Un percorso molto avvincente ed interessante sul territorio di Bonavigo in occasione della tradizionale Festa della Fragola. Il nostro percorso culturale prevede la visita della storica Pieve di Santa Maria Assunta della Ciusara, rimasta chiusa per moltissimi anni ed ora finalmente riaperta al.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Presentata la nuova edizione della Festa della fragola di ButtapietraÈ stata presentata mercoledì 22 aprile nella Sala Rossa del Palazzo Scaligero, la seconda edizione di “Fragolosa”, festa della fragola di... "Fragolosa", la Festa della Fragola a ButtapietraA Buttapietra, nel veronese, torna la Festa della Fragola con la sua seconda edizione, in programma dall’1 al 3 maggio 2026. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 24 al 26 aprile 2026; Perché San Mauro Torinese è il paese delle fragole: una tradizione lunga 300 anni; Al via il Festival Mediterraneo: si parte con il trotto, quattro giorni di spettacolo, festa della fragola e grande ippica; Corteo, griglie e musica dal vivo: dal Carso alla città, tutti gli eventi del Primo maggio. Festa della fragola sempre più ricca, due palchi per la kermesse: tre postazioni per la vendita delle cesteCAMPOSAMPIERO - L'incognita maltempo turba la vigilia degli organizzatori della 54^ edizione della festa della Fragola. Le previsioni del tempo non sono affatto rassicuranti a due ... ilgazzettino.it Festa della Fragola 2026: a Monigo due settimane di eventi tra teatro, musica e inclusioneDal 25 aprile all’8 maggio cooperative e volontari aprono spazi e progetti al territorio: in programma laboratori, cene, spettacoli e incontri. nordest24.it Festa della Mamma e Festa della Fragola: arriva il weekend più dolce dell’anno! Domenica 10 maggio celebra la tua mamma con un regalo che parli d’amore acquistato nei negozi di Camposampiero: ti aspettano vetrine a tema, iniziative speciali e promo - facebook.com facebook