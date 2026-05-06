Il terzino dell’Inter ha commentato la vittoria dello scudetto, definendola una grande soddisfazione e un ritorno ai successi. Ha anche affrontato il tema della stagione, descrivendola come altalenante, e ha parlato di Chivu, suo compagno di squadra. Le sue parole sono state rilasciate ai microfoni di un portale olandese, dove ha condiviso le sue emozioni e alcune riflessioni sul percorso vissuto.

di Paolo Moramarco Dumfries festeggia lo scudetto vinto dall’Inter ai microfoni di Ziggo Sport. Al portale olandese il terzino ha parlato anche della sua stagione e di Chivu. Denzel Dumfries, autore di una stagione ricca di alti e bassi, ha espresso la sua felicità per la vittoria dello scudetto, il secondo da quando è arrivato all’ Inter, in un’intervista rilasciata al portale olandese Ziggo Sport. Il terzino destro ha parlato della difficoltà di affrontare un lungo infortunio e della sua pronta ripresa, ma anche dell’impatto di Cristian Chivu nella stagione della Inter. LA VITTORIA E IL RITORNO DAL INFORTUNIO – «Una grande vittoria, siamo diventati campioni meritatamente.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Dumfries festeggia: «Grande vittoria, meraviglioso tornare campioni. Stagione altalenante, ma sono felice di essere tornato»

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