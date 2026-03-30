Dumfries ha partecipato a una conferenza stampa prima dell’amichevole con l’Ecuador, durante la quale ha parlato delle sue condizioni fisiche, affermando di essere contento di essere tornato ma di non essere ancora al 100%. Ha anche rivolto un messaggio ai compagni della nazionale italiana. La sua presenza sul palco ha attirato l’attenzione dei media presenti.

di Alberto Petrosilli Dumfries, in conferenza stampa prima dell’amichevole con l’Ecuador, ha parlato delle sue condizioni fisiche e non solo. Denzel Dumfries ha parlato dal ritiro dell’Olanda alla vigilia dell’amichevole contro l’Ecuador, rassicurando l’ Inter di Cristian Chivu dopo il lungo stop per l’operazione alla caviglia sinistra dello scorso dicembre. L’esterno nerazzurro, tornato protagonista nel successo contro la Norvegia, ha confermato di aver superato definitivamente il periodo buio. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter PAROLE – « Non è stato un periodo piacevole. Se sei un calciatore, vuoi giocare. Ora la mia preparazione in allenamento è diversa rispetto a prima. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Dumfries confessa: «Contento di essere tornato ma non sono ancora al 100%. Ai miei compagni dell’Italia dico…»

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