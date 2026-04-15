Denzel Dumfries ha annunciato di aver ripreso la cosiddetta “modalità Barcellona”, affermando di essersi reso conto di essere tornato in quella condizione durante un’ultima partita. Il difensore olandese, nato nel 1996, ha rivestito un ruolo da protagonista e ha condiviso pubblicamente questa sensazione. La notizia è stata diffusa tramite un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli su eventuali conseguenze o sviluppi.

2026-04-14 12:19:00 Cari lettori di JustCalcio.com, vi proponiamo questa news sulla serie A appena arrivata in redazione: Denzel Justus Morris Dumfries (Rotterdam, 18-4-1996) si è vestito eroe prima di lui Barcellona. Lui latocorsia con l’anima alla fine del Inter completato nell’andata delle semifinali (3-3) ultimo Campioni Lui miglior partita della sua carriera. Il 29enne nazionale olandese ha segnato una media di doppietto questo gli bastò per strappargli il “MVP” A Lamine Yamal. Tuttavia, il sconfitta nel FINE del Campioni contro il PSG (5-0) ha ceduto il passo a ‘annus horribilis’ in cui è riuscito a malapena a competere 22 partite (1.485?).🔗 Leggi su Justcalcio.com

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