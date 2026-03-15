Bersani | il No al referendum va dedicato ai 28 magistrati

Il 15 marzo 2026, in occasione di un congresso di Magistratura Democratica, Pier Luigi Bersani ha dichiarato che il voto contrario alla riforma costituzionale sulla giustizia, previsto per il 22 e 23 marzo, è dedicato ai 28 magistrati coinvolti nelle indagini. Bersani ha espresso il suo appoggio all’opzione del No, intervenendo durante l’evento poco prima del referendum.

Il 15 marzo 2026, a pochi giorni dal voto popolare programmato per il 22 e il 23 dello stesso mese, Pier Luigi Bersani ha preso la parola al congresso organizzato da Magistratura Democratica per sostenere l’opzione del No alla riforma costituzionale sulla giustizia. L’ex segretario del Partito Democratico ha descritto una mobilitazione trasversale unita da un patriottismo democratico, evidenziando come il quesito tecnico appaia inaccessibile ai cittadini comuni che percepiscono principalmente un malfunzionamento del servizio giustizia. La campagna si concentra sul rischio di trasformare la magistratura in una semplice corporazione tecnica priva di rappresentanza, con Bersani che avverte contro i tentativi di spostare le responsabilità sui magistrati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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