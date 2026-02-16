Per Nordio le correnti dei magistrati sono un sistema para-mafioso è polemica | Oltraggio a Falcone e Borsellino

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha definito le correnti dei magistrati un sistema para-mafioso, scatenando una forte reazione. La sua affermazione ha sollevato proteste e accuse di parole ingiuste, soprattutto perché ha paragonato le fazioni interne alla magistratura a organizzazioni criminali. Nordio ha anche criticato duramente l’Associazione nazionale magistrati, accusandola di influenzare le nomine e le decisioni chiave. La polemica si è accesa in un momento di crescente tensione tra il governo e le istituzioni giudiziarie.

Referendum, Gratteri contro Nordio: Correnti sistema para-mafioso? Parole incommentabiliPer me, queste parole non si commentano per nulla. O si commentano da sole. In ogni modo, inaccettabili. Così il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, in un'intervista a 'Repubblica' commentando l