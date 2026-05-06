' Due percorsi d' arte' Gabriele Cicognani e Marco Sandrini alla galleria Sant' Andrea

Alla galleria Sant'Andrea sono stati presentati due percorsi artistici, con esposizioni di Gabriele Cicognani e Marco Sandrini. La mostra dedicata a Cicognani include opere pittoriche caratterizzate da una forte luminosità, che attirano l’attenzione degli spettatori. La presentazione si concentra sulla varietà e sulla qualità delle creazioni di entrambi gli artisti, offrendo un quadro completo delle loro produzioni recenti.

Presentazione dell'opera di Gabriele CicognaniLa visione d’insieme delle opere pittoriche di Gabriele Cicognani colpisce per la luminosità. Essa è in genere calda e avvolgente nella natura dei paesaggi marini, campestri e nelle nature morte: attraverso l’uso sapiente di colori vividi e brillanti.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Leggi anche: "Quello che resta dell'uomo" alla Galleria Sant'Andrea La via della bellezza, collettiva di Pasqua alla galleria Sant'AndreaIl tema proposto per questa mostra ci invita a ricercare la Bellezza come un percorso che accompagni la nostra vita.