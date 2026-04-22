Quello che resta dell' uomo alla Galleria Sant' Andrea
“.non intendo presentare solo la realtà dell’uomo che mi circonda, ma proporre un’alternativa quale ipotesi della Verità, intesa come risoluzione dei problemi esistenziali.” Dal 25 aprile al 7 maggio 2026, Alberto Alfredo Montanari sarà protagonista di una mostra personale presso la Galleria S.🔗 Leggi su Parmatoday.it
The Faith in us which Overcomes the World - Puritan Richard Sibbes #shorts #christianshorts #Jesus
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