Giornata di incidenti sulle strade aretine | tre persone ferite

Nella giornata di oggi, le strade di Arezzo sono state teatro di diversi incidenti che hanno coinvolto più veicoli. Tre persone sono rimaste ferite in tre incidenti distinti, avvenuti tra le prime ore del mattino e il pomeriggio. Le autorità stanno ancora intervenendo sui luoghi per i rilievi e i soccorsi.

Giornata segnata da diversi incidenti stradali nel territorio aretino, con tre persone rimaste ferite in tre distinti episodi avvenuti tra la mattina e il pomeriggio. Il primo incidente si è verificato questa mattina in località Manziana, lungo via di Ristradelle, nel comune di Arezzo. Per cause ancora in corso di accertamento un'auto è uscita di strada finendo in un campo e ribaltandosi. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco di Arezzo che ha provveduto alla messa in sicurezza del veicolo, isolandolo elettricamente e verificando l'assenza di eventuali perdite di carburante. All'arrivo dei soccorritori la conducente, unica persona a bordo, era già assistita dal personale sanitario presente sul luogo dell'incidente.