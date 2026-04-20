Maxi frode fiscale in Brianza | sequestrati beni per quasi 12 milioni di euro tra cui una villa

La guardia di finanza di Monza e Brianza ha scoperto una maxi frode fiscale, portando al sequestro preventivo di beni per circa 12 milioni di euro. Tra i beni sequestrati figura anche una villa. L’operazione si è conclusa con il sequestro di beni di vario genere, che comprendono immobili e altri patrimoni di valore. L’indagine ha coinvolto diverse persone e ha portato all’identificazione di un complesso sistema di evasione fiscale.

La guardia di finanza di Monza e Brianza ha scoperto una maxi frode fiscale: le fiamme gialle hanno eseguito un sequestro preventivo di beni per circa 12 milioni di euro.L'indagine della guardia di finanzaIl provvedimento cautelare scaturisce dalle indagini condotte dai militari del Gruppo di.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate Frode fiscale nel settore carni: 12 indagati. Sequestrati beni per 8 milioni di euroUn'imponente frode fiscale e contributiva, unita alla distrazione di fondi pubblici destinati all'emergenza Covid, è stata portata alla luce dai... Leggi anche: Maxi frode fiscale a Prato, sequestrati 237mila capi: quanti milioni di euro sono stati evasi Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Frode fiscale da 143 milioni, sequestri per 12 milioni in Brianza: nel mirino un imprenditore; Frode carosello sull'Iva, i finanzieri sequestrano beni per 12 milioni di euro; Monza, scoperta maxi frode fiscale da oltre 178 milioni di euro di fatture false; Scoperto capannone con 2mila piante di marijuana - POP. Frode fiscale da 143 milioni, sequestri per 12 milioni in Brianza: nel mirino un imprenditoreScoperta maxi frode fiscale, con emissione ed utilizzo di oltre 178 milioni di euro di fatture false. Eseguito sequestro preventivo di beni per circa 12 milioni di euro. mbnews.it Monza, scoperta maxi frode fiscale da oltre 178 milioni di euro di fatture falseMONZA (ITALPRESS) – Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza Monza Brianza hanno dato esecuzione ad un provvedimento di ... iltempo.it Festa grande in Brianza per la squadra del presidente Criscitiello e la colonia irpina - facebook.com facebook