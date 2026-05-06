Due concerti a Majano e Gemona 8 e 9 maggio protagonisti oltre 100 musicisti Omaggio solenne alle vittime del 1976

Il 8 e 9 maggio si terranno due concerti a Majano e Gemona, con la partecipazione di oltre 100 musicisti. Gli eventi sono dedicati a commemorare le vittime del terremoto del 1976, che ha profondamente segnato la zona. L’Unione Società Corali Friulane e l’Orchestra giovanile Filarmonici Friulani organizzano queste performance come omaggio solenne e testimonianza della resilienza della comunità.

A cinquant’anni dal sisma che ha segnato per sempre il volto e l’anima della nostra terra, l’ Unione Società Corali Friulane (USCF) e l’Orchestra giovanile Filarmonici Friulani promuovono un ambizioso progetto musicale per onorare la memoria delle vittime e celebrare la forza della rinascita. Sotto il titolo evocativo “A flagello terraemotus.”, gli appuntamenti sono in programma in due dei centri simbolo della ricostruzione: venerdì 8 maggio nella Chiesa di SS. Pietro e Paolo di Majano e sabato 9 maggio nel Duomo di S. Maria Assunta di Gemona del Friuli. Entrambi i concerti avranno inizio alle 20.30 e sono ad ingresso libero. La realizzazione dei concerti è frutto di una straordinaria collaborazione tra eccellenze musicali della provincia di Udine.🔗 Leggi su Udine20.it © Udine20.it - Due concerti a Majano e Gemona 8 e 9 maggio. protagonisti oltre 100 musicisti. Omaggio solenne alle vittime del 1976 Notizie correlate Terremoto del Friuli del 1976 la storia della famiglia Forgiarini di GemonaGemona, provincia di Udine, è stata sostanzialmente rasa al suolo il 6 maggio del 1976. Primo Maggio, Potere al Popolo cambia nome alle strade di Napoli: omaggio a vittime e morti sul lavoroTempo di lettura: 2 minutiNella notte di ieri, Potere al Popolo ha rinominato le strade di Napoli, intitolandole a vittime di sfruttamento,...