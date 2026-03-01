Dubai dal Burj Al Arab hotel a 7 stelle al Burj Khalifa | i simboli del lusso colpiti dai droni iraniani

Un drone iraniano ha provocato un'esplosione vicino al Burj Khalifa, il celebre grattacielo di Dubai noto per essere uno dei simboli del lusso e dell'architettura moderna. L'incidente si è verificato nel centro della città, attirando l'attenzione sull'uso di droni in operazioni di questo tipo. Non ci sono state vittime o danni strutturali significativi, ma l'episodio ha suscitato grande attenzione internazionale.

Un drone iraniano causa un'esplosione vicino al Burj Khalifa, grattacielo iconico di Dubai e del lusso. I detriti di un altro alimentano un incendio alla base del celebre hotel Burj Al Arab. Al Palm Jumeirah, nella famosa isola artificiale, si sviluppa un rogo a causa di un terzo drone abbattuto. In serata, viene danneggiata un'ala dell'aeroporto di Dubai, uno dei più importanti al mondo, dove i voli sono sospesi: scatta l'evacuazione dei dipendenti che erano ancora bloccati all'interno. Anche un settore dello scalo del Kuwait subisce le conseguenze della ritorsione iraniana. Attacco sull'aeroporto di Abu Dhabi, dove le autorità segnalano una vittima e sette feriti. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Dubai, dal Burj Al Arab (hotel a 7 stelle) al Burj Khalifa: i simboli del lusso colpiti dai droni iraniani Colpito anche il Burj Al Arab di Dubai, l’hotel “7 stelle” della sfida Federer-AgassiNei video che circolano sui social si vedono le colonne di fumo che si alzano dall’area dell’iconico hotel a vela di Dubai Dubai è definitivamente... Leggi anche: Drone iraniano colpisce il Burj Al Arab, hotel simbolo di Dubai: il video delle fiamme BURJ AL ARAB em DUBAI: Tour completo pelo único hotel 7 estrelas e o mais luxuoso do mundo Aggiornamenti e notizie su Burj Khalifa. Temi più discussi: Dubai, dal Burj Al Arab (hotel a 7 stelle) al Burj Khalifa: i simboli del lusso colpiti dai droni iraniani; Drone iraniano colpisce il Burj Al Arab, hotel simbolo di Dubai: il video delle fiamme; Drone iraniano colpisce l’aeroporto di Dubai, evacuazioni e voli sospesi. Danneggiato anche il Burj Al Arab, l'hotel simbolo della città - Il video; Il Burj Al Arab, l’hotel-icona di Dubai colpito e andato a fuoco la scorsa notte. Dubai, dal Burj Al Arab (hotel a 7 stelle) al Burj Khalifa: i simboli del lusso colpiti dai droni iranianiUn drone iraniano causa un'esplosione vicino al Burj Khalifa, grattacielo iconico di Dubai e del lusso. I detriti di un altro alimentano un incendio alla base del celebre ... ilmessaggero.it Tra le città colpite dall’Iran c’è stata anche DubaiDue hotel di lusso della popolare località turistica sono stati colpiti e danneggiati e tutti i voli sono stati sospesi ... ilpost.it Guerra Iran, attacchi con Shahed su Dubai: un drone esplode accanto al Burj Khalifa | VIDEO x.com Guerra Iran, attacchi con Shahed su Dubai: un drone esplode accanto al Burj Khalifa | VIDEO - facebook.com facebook