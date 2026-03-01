L’Iran ha lanciato un attacco contro Dubai, colpendo anche il Burj Al Arab, l’hotel noto per essere considerato uno dei più lussuosi al mondo. La città degli Emirati Arabi Uniti ha subito danni a diverse strutture, tra cui l’edificio simbolo che si trova lungo la costa. La mossa ha interessato uno dei punti di riferimento più riconoscibili di Dubai.

Nei video che circolano sui social si vedono le colonne di fumo che si alzano dall’area dell’iconico hotel a vela di Dubai Dubai è definitivamente sotto attacco da parte dell’Iran. Il Paese islamico ha preso di mira le strutture iconiche della città meta ogni anno di milioni di turisti occidentali. Tutt’ora ci sono decine di migliaia di stranieri nella città emiratina tra turisti e residenti, per i quali i Paesi di origine stanno organizzando i sistemi di supporto. Anche l’Italia si sta muovendo in tal senso ma, nel frattempo, l’Iran continua a lanciare i propri missili sugli hotel e sugli aeroporti. Dopo aver colpito il Fairmont The Palm, una delle strutture iconiche dell’isola artificiale di Jumeirah Islands, a breve distanza e poche ore dopo è stato colpito da un detrito di missile anche l'hotel a cinque stelle Burj Al Arab. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Colpito anche il Burj Al Arab di Dubai, l’hotel “7 stelle” della sfida Federer-Agassi

