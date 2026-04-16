Un nuovo centro di ricerca e monitoraggio è stato installato sul Tevere a Roma, segnando l’avvio del Marevivo Floating Hub. Questo hub galleggiante è stato predisposto per studiare e osservare la biodiversità del fiume, offrendo strumenti e tecnologie per la raccolta di dati ambientali. La struttura si trova in una zona strategica del fiume e rappresenta un punto di riferimento per le attività di tutela e conservazione dell’ecosistema fluviale.

Un nuovo polo di ricerca e monitoraggio della biodiversità fluviale è approdato sulle acque del Tevere a Roma, segnando il debutto del Marevivo Floating Hub. La struttura, ideata dalla Fondazione Marevivo, si inserisce in un contesto di profondo rinnovamento ambientale nel cuore della capitale, fungendo da ponte tra la scienza d’avanguardia e l’impegno dei cittadini. Il barcone che ora solca le acque romane non è solo una piattaforma tecnologica, ma il simbolo di una rinascita che affonda le radici in un evento traumatico avvenuto nell’agosto del 2010. In quell’occasione, a causa di una significativa magra del fiume, il precedente galleggiante si era ribaltato, finendo sul fondo e costringendo la Fondazione a perdere venticinque anni di progressi accumulati.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tevere, nasce il nuovo hub galleggiante: la scienza salva il fiume

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