Droni cani robot e stampa 3D | il cantiere del futuro è digitale

Il cantiere del futuro utilizza tecnologie come droni, cani robot e stampa 3D, che permettono di effettuare rilievi laser e di integrare la realtà aumentata. Questi strumenti vengono impiegati per migliorare le operazioni di costruzione, rendendo il lavoro più preciso e automatizzato. La tendenza si manifesta in progetti che adottano sempre più soluzioni digitali e connesse per ottimizzare i processi di edilizia.

Il cantiere del futuro è digitale, tecnologico e sempre più connesso. E passa anche da droni, rilievi laser, realtà aumentata e stampa 3D in calcestruzzo. Tecnologie che stanno cambiando profondamente il modo di progettare, monitorare e realizzare le opere e che sono state al centro della 2ª Giornata delle Tecnologie – Next-Gen Constraction, ospitata all’Edilforum della Scuola Edile di Bergamo a Seriate. L’iniziativa, promossa da Its Academy Cantieri dell’Arte, ha riunito studenti, imprese, tecnici e professionisti del settore per raccontare e mostrare concretamente come il mondo delle costruzioni stia evolvendo grazie all’innovazione tecnologica e alla digitalizzazione dei processi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

