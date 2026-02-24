Come sta cambiando l' ex base Nato di Bagnoli

Nel 1939, la demolizione del rione Castellana a Bagnoli porta alla nascita di un nuovo edificio, finanziato dal Banco di Napoli, destinato ai figli del popolo. Questa operazione cambia il volto della zona, trasformando un’area popolare in una struttura istituzionale. La costruzione si inserisce in un progetto più ampio di rinnovamento urbano. La vecchia comunità si adatta alle nuove esigenze, mentre l’ex base Nato inizia a perdere importanza.

Da allora il luogo ha cambiato più volte nome ma mai pelle, restando legato a doppio filo all'ambito istituzionale e militare: 30.000 metri quadrati, affacciati sul meraviglioso golfo di Pozzuoli che sono stati fin da subito base militare dell’Asse, poi requisiti dagli alleati, e base Nato fino a pochi anni fa, quando è iniziato il complesso lavoro di riconversione di spazi e strutture all'insegna dell'aggregazione, dell'inclusione e della socialità. Il segnale più immediatamente percepibile del cambiamento in atto è la nuova insegna che introduce al parco: uno stile decisamente diverso dal rigido grigiore militaresco. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Ecco il nuovo ingresso del Parco San Laise (ex Base Nato di Bagnoli)L’apertura del nuovo ingresso al Parco San Laise, situato nell’area dell’ex Base Nato di Bagnoli, risponde alla decisione di rendere più accessibile lo spazio pubblico.

