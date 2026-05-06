Un giovane è stato arrestato al casello autostradale di Bologna con più di 10 chilogrammi di droga nascosta all’interno di un sacco da boxe. Le forze dell’ordine hanno intercettato il veicolo e trovato il materiale stupefacente durante un controllo di routine. Il soggetto è stato condotto in caserma, mentre proseguono le indagini per approfondire l’origine e la destinazione della droga.

Bologna, 6 maggio 2026 — Un carico di droga nascosto dentro un sacco da boxe, pronto a essere immesso sul mercato locale. È quanto scoperto dalla polizia di Stato nel corso di un’operazione condotta nella serata di ieri al casello autostradale di Bologna-Borgo Panigale, dove gli agenti della Squadra Mobile hanno arrestato in flagranza un giovane corriere e sequestrato oltre 10 chilogrammi di marijuana. L’intervento è scattato intorno alle 18.20, al termine di un’attività investigativa che aveva già messo nel mirino un possibile arrivo in città di un consistente carico di stupefacente proveniente dal Nord Italia. Gli investigatori avevano raccolto elementi utili per individuare il mezzo utilizzato per il trasporto, un’auto a noleggio, e hanno quindi organizzato un servizio mirato di osservazione proprio in prossimità del casello.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Droga nascosta in un sacco da boxe a Bologna: arrestato giovane al casello con oltre 10 kg

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