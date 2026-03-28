Nella mattinata di ieri, venerdì 27 marzo, nel corso di un intervento in uno stabile di Corso Europa, sono stati sequestrati oltre 1,7 chili di droga. L'operazione ha portato alla scoperta di sostanze stupefacenti nascoste dietro cassette postali e all’interno dei muri dell’edificio. Le forze dell’ordine hanno effettuato i controlli che hanno portato al sequestro.

Maxi sequestro di droga in uno stabile di Corso Europa. Nella mattinata di ieri, venerdì 27 marzo, gli agenti dei Commissariati di Giugliano-Villaricca e Scampia, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, della Squadra Cinofili, della Polizia Locale e dei Vigili del Fuoco, hanno effettuato un’operazione congiunta sul territorio. Durante i controlli, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato, a carico di ignoti, circa 300 grammi di cocaina, 1.400 grammi di marijuana e 80 grammi di hashish. La droga era abilmente occultata: in parte all’interno di un foro ricavato dietro le cassette postali e in parte in due cassaforti murate lungo la facciata esterna dello stabile. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Melito, droga nascosta dietro cassette postali e nei muri: sequestri per oltre 1,7 kg

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