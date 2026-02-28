Spacciava vicino al casello con la droga nascosta in un calzino nel suv | in manette

Nel pomeriggio di venerdì, la Polizia locale di Rimini ha arrestato un uomo che spacciava droga vicino a un casello autostradale. Durante l’operazione, è stato trovato un calzino nascosto nel suv con della sostanza stupefacente all’interno. Le forze dell’ordine avevano ricevuto diverse segnalazioni su un possibile giro di spaccio nella zona e hanno deciso di intervenire.

Dopo una serie di "soffiate" su un presunto giro di spaccio, il personale della Squadra giudiziaria della Polizia locale di Rimini ha deciso di verificare le informazioni raccolte. In particolare, la segnalazione parlava di un suv che ogni fine settimana si fermava ai lati di via del Deviatore, nella zona del casello di Rimini sud dell'A14, e che veniva raggiunto da altri veicoli che, dopo una brevissima sosta, si allontanavano in tutta fretta.