Dragusin derby Roma-Juve | il Tottenham fissa il prezzo

Il difensore romeno, attualmente sotto contratto con un club inglese, è al centro di un interesse da parte di due squadre italiane. La Juventus e la Roma stanno negoziando per portarlo di nuovo in Serie A, con il Tottenham che ha stabilito un prezzo di vendita. La trattativa coinvolge le modalità di trasferimento e le condizioni economiche, mentre le parti valutano le offerte sul tavolo.

Il futuro di Radu Dragusin sembra essere nuovamente legato a doppio filo con l’Italia, dove Juventus e Roma sono pronte a darsi battaglia per riportare il centrale romeno in Serie A. Mentre le due squadre si sfidano sul campo per un piazzamento nella prossima Champions League – con i giallorossi ora a un solo punto dai bianconeri dopo i successi su Bologna e Fiorentina – le diplomazie di mercato hanno iniziato a muoversi con decisione. Secondo quanto riportato dal portale britannico sportsboom.co.uk, il Tottenham avrebbe già messo alla porta l’ex difensore del Genoa, stabilendo una base d’asta di 20 milioni di euro per il suo cartellino, una cifra che renderebbe l’operazione fattibile per entrambe le società italiane.🔗 Leggi su Sololaroma.it

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