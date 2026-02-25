DP World Tour Investec South African Open Championship live su Sky

Da giovedì 26 febbraio a domenica 1° marzo il grande golf torna protagonista su Sky e NOW. In Sudafrica al via Manassero, Laporta e De Leo. Nuovo appuntamento con il DP World Tour 2026: da giovedì 26 febbraio a domenica 1° marzo si disputa l’Investec South African Open Championship, in diretta su Sky e in streaming su NOW. Il torneo si giocherà sul percorso dello Stellenbosch Golf Club, a Stellenbosch, in Sudafrica, uno dei tracciati storici del panorama africano. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

