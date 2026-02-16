Dove vedere in tv Paolini-Eala WTA Dubai 2026 | orario programma streaming

Jasmine Paolini e Alexandra Eala si sfidano nei sedicesimi di finale dei Dubai Tennis Championships 2026, torneo WTA 1000 in programma martedì 17 febbraio negli Emirati Arabi Uniti. La partita si svolge perché entrambe hanno superato le qualificazioni e sono arrivate alla fase principale del torneo. La sfida si gioca alle ore 14 locali, trasmessa in diretta su diverse piattaforme di streaming e canali sportivi.

I Dubai Tennis Championships 2026, torneo di categoria WTA 1000, vedranno andare in scena i sedicesimi negli Emirati Arabi Uniti martedì 17 febbraio: scenderanno in campo la testa di serie numero 6, l' azzurra Jasmine Paolini, e la filippina Alexandra Eala. Il match di singolare, che vedrà protagonista la tennista italiana, sarà il quinto incontro di giornata, con il programma che scatterà alle ore 8.00 italiane, ma la quarta sfida del programma si giocherà comunque non prima delle ore 16.00 italiane, ed al termine scenderanno in campo l'azzurra e la filippina. La sfida che vedrà protagonista Jasmine Paolini contro la filippina Alexandra Eala nei sedicesimi del WTA 1000 di Dubai sarà trasmessa in diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix, mentre la diretta streaming sarà garantita da SuperTenniX, Sky Go, NOW.