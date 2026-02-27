Dove vedere in tv Paolini-Boulter WTA Merida 2026 | orario programma streaming

Jasmine Paolini si prepara a sfidare Boulter nei quarti di finale del torneo WTA500 di Merida, in Messico. La partita si terrà in diretta televisiva e sarà disponibile anche in streaming online. Gli appassionati di tennis potranno seguire l'incontro a partire dall'orario stabilito, con il programma che promette un match interessante tra le due giocatrici.

Jasmine Paolini tornerà in campo nel WTA500 di Merida (Messico) per i quarti di finale del torneo centroamericano. La toscana affronterà la britannica Katie Boulter nella prossima nottata italiana mettendo nel mirino la qualificazione alle semifinali. Un modo anche per mettersi alle spalle un periodo di grande difficoltà. Reduce da tre sconfitte consecutive, l’azzurra ha spezzato la serie negativa sul cemento messicano grazie alla vittoria sull’australiana Priscilla Hon, n. 136 al mondo, con un perentorio 6-0, 6-2 in un’ora e 13 minuti. Un risultato mai in discussione per Paolini, dominante dall’inizio alla fine. Altissima la percentuale di prime in campo per l’azzurra (80%) che sulla seconda ha poi perso soltanto un punto. 🔗 Leggi su Oasport.it

