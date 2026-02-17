Dove vedere in tv Sinner-Popyrin ATP Doha 2026 | orario programma streaming

Jannik Sinner affronta Alexei Popyrin negli ottavi di finale degli ATP Qatar Open 2026 a causa della sua buona prestazione nel torneo di Doha. La partita si terrà mercoledì 18 febbraio e sarà trasmessa in diretta TV e streaming. Il match si svolgerà nel centro di allenamento del Qatar Tennis Federation, uno degli impianti più moderni della regione.

I Qatar Open 2026 di tennis vedranno andare in scena tutti nello stesso giorno gli ottavi di finale: a Doha, mercoledì 18 febbraio, si disputerà la sfida tra l’ azzurro Jannik Sinner, numero 2 del seeding, e l’australiano Alexei Popyrin. L’ incontro di singolare che vedrà protagonista il tennista italiano sarà il terzo match di giornata, con il programma che scatterà alle ore 11.30 italiane, ma si giocherà comunque non prima delle ore 17.30 italiane: i due tennisti si sono affrontati due volte sul circuito maggiore, con un successo per parte. La sfida che vedrà protagonista Jannik Sinner contro Alexei Popyrin negli ottavi dell’ ATP 500 di Doha sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix, mentre la diretta streaming sarà garantita da Tennis TV, Sky Go e NOW, infine la diretta live testuale sarà assicurata da OA Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it

Dove vedere in tv Sinner-Machac, ATP Doha 2026: orario, programma, streaming

Dove vedere in tv Sinner-Machac oggi, ATP Doha 2026: orario, programma, streaming

