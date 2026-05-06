Dove nasce la politica? Sensazioni e sentimenti convegno con Rampelli

Giovedì 7 maggio, alle 17, si terrà un incontro presso l’Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati, intitolato “Dove nasce la politica? Sensazioni e sentimenti”. L’evento prevede la partecipazione di un esponente politico noto, che discuterà di temi legati alle origini e alle emozioni che influenzano il percorso politico. L’appuntamento è aperto a chi desidera approfondire queste tematiche, senza ulteriori dettagli sugli interventi previsti.

ROMA - Giovedì 7 maggio, a partire dalle ore 17, presso l'Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati si svolgerà il convegno “Dove nasce la politica? Sensazioni e sentimenti”. Si prevede nell'occasione il saluto del vice presidente della Camera dei Deputati, Fabio Rampelli. Non mancheranno, tra gli altri, gli interventi di personaggi noti come l'attore e conduttore televisivo Paolo Ruffini, il giornalista Tommaso Cerno e la deputata e magistrata Simonetta Matone. L'appuntamento, come informa una breve nota dell'ufficio stampa di Montecitorio, viene trasmesso in diretta webtv.🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - “Dove nasce la politica? Sensazioni e sentimenti”, convegno con Rampelli TEASER -7maggio2026- DOVE NASCE LA POLITICA Pomeriggi Popolari a Montcitorio (by Parole Guerriere) Notizie correlate Leggi anche: “Accoglienza delle fragilità: realtà, testimonianze e prospettive”, convegno con Rampelli Leggi anche: “Pensioni e benefici degli agenti e rappresentanti di commercio”, convegno con Rampelli Contenuti utili per approfondire Si parla di: Calabria | Cirillo a Cagliari per la Conferenza delle Assemblee legislative regionali; Tour Cambiamenti | A Rende il 5 maggio incontro su come riconoscere i segnali della violenza nelle relazioni.