Pensioni e benefici degli agenti e rappresentanti di commercio convegno con Rampelli

Lunedì 20 aprile, alle 9.30, si terrà presso l’Aula dei Gruppi parlamentari un convegno organizzato da Enasarco dedicato alle pensioni e ai benefici degli agenti e rappresentanti di commercio. L’evento si svolgerà nella sede parlamentare e vedrà la partecipazione di rappresentanti istituzionali e professionisti del settore. La discussione si concentrerà sulle questioni previdenziali e sui vantaggi legati a questa categoria professionale.

ROMA – Lunedì 20 aprile, a partire dalle ore 9.30, presso l’Aula dei Gruppi parlamentari si svolgerà il convegno Enasarco “Pensioni e benefici degli agenti e rappresentanti di commercio”. Si prevede nell’occasione il saluto del vice presidente della Camera dei Deputati, Fabio Rampelli. L’appuntamento, come informa una breve nota dell’ufficio stampa di Montecitorio, viene trasmesso in diretta webtv. L'articolo L'Opinionista.🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - “Pensioni e benefici degli agenti e rappresentanti di commercio”, convegno con Rampelli Notizie correlate “Scuola, sport, bullismo e legalità”: convegno con RampelliROMA – Lunedì 16 febbraio, a partire dalle ore 15, presso la Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto si svolgerà il convegno “Scuola, sport,... Olimpiade, Monini è l'olio di Casa Italia. Convegno: i dati sui benefici per gli atleti e la ricerca VeronesiA Casa Italia, nel pieno delle Olimpiadi di Milano-Cortina, è tempo anche di studio, analisi, dieta e benessere degli atleti. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Pensioni e benefici degli agenti e rappresentanti di commercio - Lunedì alle 9.30 diretta webtv - Saluto di Rampelli; TFR e fondi pensione: la portabilità del contributo datoriale slitta a ottobre 2026; Pensione, 120 euro in più l'anno per i familiari a carico di alcuni lavoratori autonomi: nuova circolare INPS; I fondi pensione azionari battono il TFR ma non i mercati. Allerta pensioni: le novità che cambieranno tutto nel 2026Scopri le novità sulle pensioni del 2026! Informati su cosa cambierà e come influenzerà il tuo futuro. Leggi ora per essere pronto! iltarantino.it Pensioni tagliate per errore: l’INPS fa marcia indietro e restituisce arretrati (ma non per tutti)Un errore nel calcolo delle pensioni può trasformarsi in un rimborso inatteso. Con il Messaggio 787/2026, l’INPS chiarisce un punto decisivo: il taglio delle aliquote non si applica alle ... trading.it Le pensioni più alte e più basse in Europa: dove si colloca l’Italia facebook Aggiornate le regole di compilazione del flusso UNIEMENS del Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo e del Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi, con particolare riferimento alla corretta valorizzazione del calendario giornaliero rb.gy/pq2ur7 In x.com