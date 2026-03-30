Dove vanno i fondi del 5xmille? Ecco chi ha incassato di più a Palermo | capofila un Caf con oltre 170 mila euro

A Palermo, i fondi del cinque per mille hanno raggiunto circa quattro milioni di euro nell'ultimo anno, con una cifra esatta di 3.846.607,55 euro. Tra i beneficiari, un CAF si è distinto ricevendo oltre 170 mila euro, risultando il primo per incassi nella città. I dati sono stati resi noti al termine di un'analisi delle somme devolute e dei soggetti che hanno ricevuto le quote più consistenti.

Sono soprattutto gli enti del Terzo settore a beneficiare della quota devoluta dai contribuenti. Ma non mancano le sorprese. Dossier ha analizzato i documenti dell'Agenzia delle entrate, in certi casi importi superiori a 100 mila euro. Nella top ten anche Palazzo delle Aquile e la missione di Biagio Conte A Palermo cinque per mille fa quattro milioni. Circa quattro milioni di euro (3.846.607,55 per essere precisi) devoluti l'anno scorso ai 1.425 enti, tra cui associazioni e istituti di ricerca, inseriti nell'elenco permanente dell'Agenzia delle entrate. Una platea così numerosa di beneficiari non si era mai vista in Sicilia. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Dove vanno i fondi del 5xmille? Ecco chi ha incassato di più a Palermo: capofila un Caf con oltre 170 mila euro Articoli correlati Dove vanno i fondi del 5x1000? Ecco chi ha incassato di più nell'AgrigentinoSono complessivamente 428 le associazioni e gli enti dell’Agrigentino che nel 2025 hanno ricevuto fondi del 5x1000 per un totale di 1. Leggi anche: Fondi del 5xmille, a Udine: quanti sono e a chi vanno, dalle onlus ai tifosi del Napoli Aggiornamenti e notizie su Dove vanno i fondi del 5xmille Ecco chi... Discussioni sull' argomento Dove vanno i fondi del 5xmille? Ecco chi ha incassato di più a Palermo: capofila un Caf con oltre 170 mila euro; Bandi e Avvisi; L’artista di Beirut che vive a Palermo: Raccolgo fondi per gli sfollati in Libano; Distribuiti 289 milioni di euro ai comuni siciliani, Schifani: Fondi in anticipo. Garisenda, dove vanno i fondi Pnrr. I lavori su chiese e campanili: da San Francesco alla provinciaIl dettaglio della ripartizione dei cinque milioni in arrivo dall’Europa, parla il sottosegretario Borgonzoni Il Comune deve ancora mandare dati sulla torre malata, non è in grado di occuparsi del ... ilrestodelcarlino.it Oltre 250 persone hanno partecipato a un momento di meditazione tra musica sacra e letture, nel cuore del centro storico di Palermo - facebook.com facebook Open day di Trenitalia al deposito delle Ferrovie di Palermo. Porte aperte ai familiari dei dipendenti in uno dei luoghi simbolo del lavoro dei ferrovieri. Una visita nei magazzini del quartiere Brancaccio #TgrSicilia x.com