Dove vanno i fondi del 5xmille? Ecco chi ha incassato di più a Palermo | capofila un Caf con oltre 170 mila euro

Da palermotoday.it 30 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Palermo, i fondi del cinque per mille hanno raggiunto circa quattro milioni di euro nell'ultimo anno, con una cifra esatta di 3.846.607,55 euro. Tra i beneficiari, un CAF si è distinto ricevendo oltre 170 mila euro, risultando il primo per incassi nella città. I dati sono stati resi noti al termine di un'analisi delle somme devolute e dei soggetti che hanno ricevuto le quote più consistenti.

Sono soprattutto gli enti del Terzo settore a beneficiare della quota devoluta dai contribuenti. Ma non mancano le sorprese. Dossier ha analizzato i documenti dell'Agenzia delle entrate, in certi casi importi superiori a 100 mila euro. Nella top ten anche Palazzo delle Aquile e la missione di Biagio Conte A Palermo cinque per mille fa quattro milioni. Circa quattro milioni di euro (3.846.607,55 per essere precisi) devoluti l'anno scorso ai 1.425 enti, tra cui associazioni e istituti di ricerca, inseriti nell'elenco permanente dell'Agenzia delle entrate. Una platea così numerosa di beneficiari non si era mai vista in Sicilia. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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