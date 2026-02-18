Quanti sono e dove finiscono i soldi del 5xmille a Trieste | ecco la classifica

A Trieste, i fondi del 5xmille vengono distribuiti tra diverse associazioni e progetti, e questa ripartizione ha suscitato molta curiosità tra i cittadini. Si stima che ogni anno siano raccolti milioni di euro, ma pochi conoscono esattamente come vengono suddivisi e dove finiscono realmente. Per capire meglio, è stato pubblicato un elenco aggiornato con le ONG e le iniziative che ricevono più contributi, offrendo uno sguardo concreto sugli interventi realizzati grazie a queste donazioni.

Del 5xmille si sente parlare moltissimo. Ci sono campagne televisive, sponsorizzate sui social, banner sui siti internet. Non tutti però sanno di cosa si tratta in modo chiaro. Talvolta ci si chiede se questo ha un costo, oppure si pensa che destinarlo sia qualcosa di estremamente complesso e, soprattutto, come poi vengano investiti questi soldi. In realtà, destinare il 5x1000 non costa nulla: non significa infatti pagare più tasse, ma avere la possibilità di scegliere a chi destinare contributi fiscali (il 5x1000 della quota Irpef) comunque dovuti allo Stato. Si tratta, insomma, di una quota di imposta cui lo Stato rinuncia, per destinarla al sostegno delle attività socialmente rilevanti di organizzazioni no profit, ma anche università, istituti di ricerca scientifica, associazioni sportive e altri soggetti che verranno elencati in questo approfondimento, dove cercheremo di capire cosa fanno i triestini e le triestine con la loro quota Irpef.🔗 Leggi su Triesteprima.it

