Dove è finito l' albero della legalità? L' appello di Rinascimento Castiglionese | Ripiantiamone un altro

Il gruppo consiliare Rinascimento Castiglionese ha diffuso una nota stampa per chiedere dove sia finito l’albero della legalità, piantato nel 2019 dalla comunità locale. Secondo quanto riferiscono, l’arbusto non si trova più nel luogo originale di collocazione. La nota sottolinea la scomparsa dell’installazione senza fornire dettagli sulle circostanze o sulle eventuali azioni intraprese.

“Dov’è finito l’albero della legalità?”. A chiederlo, attraverso una nota stampa, è il gruppo consigliare Rinascimento Castiglionese che, interviene pubblicamente per segnalare come l'arbusto messo a dimora nel 2019, non sia più nel luogo dove venne collocato dalla comunità di Castiglion.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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