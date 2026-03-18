Ostia Antica rubata la targa dell’Albero della Legalità dedicato a Paolo Borsellino

Ostia, 18 marzo 2026 – Sconcerto e indignazione a Ostia Antica per il furto della targa dedicata all’Albero della Legalità in memoria di Paolo Borsellino. La targa, posizionata nel sito archeologico, è stata rubata durante la notte. La scoperta è stata fatta questa mattina da alcuni visitatori che hanno segnalato l’assenza del segnale commemorativo. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.

Ostia, 18 marzo 2026 – Sconcerto e indignazione a Ostia Antica per il furto della targa commemorativa dell’ “Albero della Legalità”, piantato nel 2020 dal Movimento Ecologista Ecoitaliasolidale in Piazza Gregoriopoli per ricordare il magistrato Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta uccisi nella strage di via D’Amelio del 19 luglio 1992. Un gesto che colpisce non soltanto un simbolo materiale, ma anche un luogo che negli anni è diventato punto di riferimento per la memoria e per l’impegno civile del territorio. L’albero è diventato nel tempo un simbolo di memoria e impegno civile per Ostia Antica, al centro di iniziative e commemorazioni dedicate alla cultura della legalità e rivolte soprattutto alle nuove generazioni. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Articoli correlati Ostia Antica, furti nelle auto al parcheggio della metro: un arresto dopo l’inseguimentoOstia, 16 marzo 2026 – I carabinieri della Stazione di Ostia Antica hanno arrestato un cittadino cileno di 22 anni, già noto alle forze dell’ordine,... Memoria e legalità, una targa per Accursio Miraglia nel 130° anniversario della nascitaSi terrà giovedì 2 gennaio, alle 10,30, la cerimonia di posa della targa in memoria di Accursio Miraglia, segretario della Camera del lavoro di... Contenuti e approfondimenti su Ostia Antica Temi più discussi: Ostia Antica, rubata la statua simbolo di pace davanti alla chiesa di Sant’Aurea; Ostia Antica, furti su veicoli in sosta. Nella fuga in auto si scontrano con la gazzella dei carabinieri; Ostia Antica, furti nei parcheggi della Metromare: inseguimento dei carabinieri e arresto dopo lo schianto; Ostia, fermati in auto con un chilo di hashish nascosto sotto il sedile: quattro arresti nella lotta allo spaccio. Ostia Antica, rubata la targa dell’Albero della Legalità dedicato a Paolo BorsellinoEcoitaliasolidale: La rimetteremo presto, la memoria non si cancella. Pochi giorni fa il furto della statua 'In omaggio alla pace' ... ilfaroonline.it Ostia Antica, furto misterioso: sparita la statua per la Pace di FaellaÈ avvolto dal mistero il furto della statua In omaggio alla Pace, opera del maestro Giuseppe Faella, scomparsa l’11 marzo ... iltempo.it Un sabato sera a teatro, a due passi da casa, presso il teatro stabile di Ostia antica!! Prenotazione obbligatoria. A presto!! - facebook.com facebook #BuongiornoRoma Credit: instagram.com/p/DVkmn76DGHT/ - Parco Archeologico di Ostia Antica x.com