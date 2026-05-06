Un nuovo rapporto evidenzia spedizioni di armi e carburante dal nostro paese verso Israele, con riferimenti a trasferimenti militari tra le due nazioni. Secondo il documento, l’Italia avrebbe fornito i mezzi per i bombardamenti sulla Striscia di Gaza, violando le convenzioni di Ginevra. La questione è stata sollevata da un rappresentante di un partito politico, che ha definito l’Italia coinvolta in un atto di complicità nel conflitto.

“Dal report emergono spedizioni militari e di carburante tra il nostro Paese ed Israele. L’Italia è stata complice del genocidio fornendo i mezzi per continuare a bombardare Gaza e violando le convenzioni di Ginevra”. A dichiararlo è la deputata del Movimento 5 Stelle Stefania Ascari, durante una conferenza stampa alla Camera, in cui è stato presentato il Dossier dal titolo Made in Italy: per l’industria del genocidio. Il report stilato dai Giovani palestinesi d’Italia con People’s Embargo for Palestine, Palestine Youth Movement e Weapon Watch e con il contributo dell’European Legal Support Center, mostra come dall’ottobre del 2023 e fino alla fine del 2025, l’Italia abbia continuato ad inviare ad Israele materiale militare (oltre 400 spedizioni) e oltre 220 mila chilotonnellate di greggio e gasolio.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Dossier sulle armi da Italia a Israele, Ascari (M5s): “Il nostro Paese complice di genocidio, ha fornito i mezzi per bombardare Gaza”

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Materiale militare e carburante dall’Italia a Israele, il dossier che mette sotto accusa l’Italia: Oltre 400 spedizioni dal 2023Armi, componenti per caccia e carburante: il dossier che svela i trasferimenti militari tra Italia e Israele dal 2023. ilfattoquotidiano.it

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Dossier contro l’Italia, allarmi su democrazia e libertà di stampa: poi si scopre chi li finanzia e allora tutto torna. Dietro le associazioni che stilano questi report c’è sempre George Soros e il tentativo di imporre un’agenda ideologica per piegare l’arco della stori x.com