Dossier | Putin stringe il cerchio sui fedelissimi per timore di golpe

In un momento di tensione politica, il governo ha iniziato a intensificare il controllo sui principali collaboratori, sospettati di possibili tradimenti. La morte di un generale di alto rango ha portato a un aumento delle misure di sicurezza e a un’attenzione particolare verso i membri più vicini alla leadership. Queste mosse si inseriscono in un quadro di preoccupazioni per la stabilità interna e il rischio di colpi di scena all’interno dell’establishment.

? Cosa scoprirai Chi sono i collaboratori sotto sorveglianza per timore di tradimenti?. Come ha influenzato la morte del generale Sarvarov la sicurezza russa?. Perché l'arresto di Tsalikov mette in pericolo Serghei Shoigu?. Quali misure ha adottato Putin per proteggere la sua famiglia?.? In Breve Morte del generale Fanil Sarvarov lo scorso dicembre ha innescato scontri interni.. Arresto di Ruslan Tsalikov il 5 marzo mette in crisi il gruppo Shoigu.. Il generale Alexander Chaiko assume il comando delle forze aerospaziali russe.. Parata del 9 maggio prevista senza l'impiego di armamenti pesanti.. Un dossier dell’intelligence europea rivela che Vladimir Putin ha drasticamente inasprito i protocolli di sicurezza personale a Mosca, temendo complotti interni e tradimenti da parte dei suoi collaboratori più stretti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dossier: Putin stringe il cerchio sui fedelissimi per timore di golpe Notizie correlate “Putin ossessionato dalla paura di un golpe e dal tradimento dei fedelissimi, incluso l’ex ministro Shoigu”Sicurezza rafforzata, aumento della sorveglianza nei confronti dei collaboratori – inclusi fotografi e cuochi – nel timore di un colpo di Stato o di... Il cerchio si stringe sui Carc. "Pronti a gruppo eversivo"Il cerchio si stringe attorno al Partito dei Carc dopo le perquisizioni condotte martedì all'alba dalla Digos su ordine della procura di Napoli.