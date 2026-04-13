Avellino Todisco rompe il silenzio | Il Pd non ha ancora scelto il candidato sindaco né condiviso un percorso nel Campo Largo

Francesco Todisco, rappresentante del Partito Democratico a Avellino, ha reso note le sue dichiarazioni in vista delle imminenti elezioni comunali. A pochi giorni dalla scadenza per la presentazione delle liste elettorali, ha affermato che il Pd non ha ancora deciso il candidato sindaco né definito un percorso condiviso nel Campo Largo. La comunicazione è stata resa pubblica in un momento di attesa e discussione all’interno del partito.