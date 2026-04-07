Scherzo sulla violenza | Dax Shepard rompe il silenzio dopo lo scandalo

Dax Shepard ha affrontato pubblicamente le recenti polemiche sollevate da un post di Kristen Bell, spiegando di non essere stato informato delle discussioni che si sono sviluppate intorno alla sua collega. Durante un episodio del suo podcast, ha condiviso di essere rimasto all’oscuro delle reazioni e delle tensioni generate sui social media. La sua dichiarazione si inserisce nel contesto di un episodio che ha attirato l’attenzione di pubblico e media.

Dax Shepard ha rivelato, durante l’episodio del suo podcast Armchair Expert and Friends and Guests and Stuff trasmesso il 6 aprile, di essere rimasto all’oscuro delle polemiche nate da un post di Kristen Bell. L’attore ha spiegato di non aver saputo della reazione negativa degli utenti fino a quando qualcuno non lo ha avvisato. L’uomo di 51 anni ha ammesso di aver scoperto il malcontento pubblico solo dopo circa dieci giorni dalla pubblicazione del contenuto. In quell’occasione, Shepard ha dovuto chiedere spiegazioni direttamente alla moglie, la quale gli ha fatto presente che si trattava della sua condivisione sui social. Il nocciolo della disputa risiede in una fotografia caricata su Instagram a ottobre, in cui la coppia, sposata dal 2013, appare in un abbraccio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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“È quello che mi è successo”. Pierpaolo Pretelli rompe il silenzio dopo lo scandalo. Anche su Giulia SalemiMomenti di grande emozione e racconti molto personali hanno segnato l’ultima puntata di Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin.

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