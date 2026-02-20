L'incredibile favola di Alysa Liu vince l'oro alle Olimpiadi Invernali quattro anni dopo il ritiro

Alysa Liu ha riconquistato il successo alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, quattro anni dopo aver abbandonato il pattinaggio. La giovane atleta, che aveva lasciato lo sport a 16 anni, è tornata nel 2025 e ha conquistato due medaglie d’oro. La sua decisione di riprendere a gareggiare ha sorpreso molti, considerando il lungo periodo di assenza. Liu ha dimostrato che la determinazione può superare le difficoltà e le pause. La sua storia continua a catturare l’attenzione degli appassionati di sport.

A 16 anni aveva deciso di lasciare il pattinaggio, ma nel 2025 è tornata sul ghiaccio e si è presa due ori a Milano-Cortina 2026: Alysa Liu ha solo 20 anni ma ha già stupito tutti con la sua storia.