Di recente, una giovane atleta di origine statunitense è stata scelta come nuova ambassador di una nota casa di moda francese. La decisione ha suscitato molte discussioni, considerando il suo passato nel mondo dello sport e la sua presenza come volto di un brand di alta moda. La nomina rappresenta un esempio di come i confini tra settori diversi possano sfumare, portando a nuovi modi di rappresentare il marchio.

C’è un momento preciso in cui capisci che la moda sta cambiando davvero: quando una figura che arriva da un mondo completamente diverso — ghiaccio, competizione, disciplina estrema — diventa il nuovo volto di una maison storica. È esattamente quello che sta succedendo con Alysa Liu e Louis Vuitton. Non è solo una nomina, è di più, è un segnale. Alysa Liu passa dalla pista al front row con Louis Vuitton: la nuova narrativa della moda. A soli 20 anni, Alysa Liu non è “solo” una campionessa olimpica. Dopo aver fatto la storia alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, prima americana a vincere l’oro individuale nel pattinaggio artistico dai tempi di Sarah Hughes, è diventata qualcosa di più raro: una figura culturale.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Alysa Liu è la nuova ambassador di Louis Vuitton (e sì, questo cambia tutto)

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Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Alysa Liu è la nuova House Ambassador di Louis Vuitton; Louis Vuitton sceglie la pattinatrice Alysa Liu come nuova ambassador; Alysa Liu Met Gala 2026 con i capelli ispirati ai look degli elfi e abito Louis Vitton costruito come le sue divise da gara; Dal podio olimpico a Louis Vuitton: Alysa Liu è la nuova ambassador.

Dal podio olimpico a Louis Vuitton: Alysa Liu è la nuova ambassadorAlysa Liu è la nuova ambassador Louis Vuitton: la campionessa olimpica di pattinaggio artistico scelta da Nicolas Ghesquière per la Maison. fashiontimes.it

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