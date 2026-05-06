A circa un mese dall’incendio divampato nel sottotetto di una palazzina di proprietà comunale in via Pisacane, che ha costretto 52 persone ad abbandonare le proprie abitazioni, si avvia la fase finale dei lavori di messa in sicurezza. Tra fine mese e inizio giugno, quindici famiglie potranno tornare nelle loro case, segnando un passo importante verso il ripristino della normalità. La ripresa delle attività negli appartamenti coinvolti è prevista nelle prossime settimane.

A un mese dall’ incendio sviluppatosi nel sottotetto della palazzina Sap di proprietà del Comune in via Pisacane, che ha obbligato 52 residenti a lasciare la propria casa, comincia questa settimana la procedura che porterà al rientro di buona parte degli inquilini. Più complesso, invece, prevedere quando anche gli abitanti delle mansarde, maggiormente danneggiate dalle fiamme, potranno rientrare nelle abitazioni, tanto che si sta procedendo con nuove assegnazioni in altre sedi. Nell’incontro tenutosi nel pomeriggio con gli inquilini, i tecnici comunali hanno infatti illustrato i passaggi che, se non interverranno problemi, potrebbero portare al rientro delle prime quindici famiglie tra fine maggio e la prima decade di giugno.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Dopo l’incendio del 3 aprile. Quindici famiglie a casa tra fine mese e primi di giugno

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