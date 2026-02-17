Sei famiglie fuori casa dopo l’incendio in un appartamento
Un incendio scoppiato sabato in uno degli appartamenti di via Adriatica Nord a Cupra ha costretto sei famiglie a lasciare le proprie case. Il fumo nero e denso si è diffuso rapidamente, rendendo inagibile l’intero stabile e lasciando le famiglie senza un tetto. Oggi, tutte sono ancora ospitate da amici o parenti, mentre i soccorritori continuano a verificare i danni e le cause dell’incendio.
Hanno trascorso un’altra giornata fuori dai loro alloggi le sei famiglie costrette ad abbandonare l’edificio in via Adriatica nord, a Cupra, a seguito del fumo denso sprigionatosi dall’ incendio di sabato in uno dei 12 appartamenti. I restanti sono residenze stagionali e quindi al momento non abitate. L’amministratrice di condominio Lorena Ciarrocchi dal pomeriggio di ieri ha attivato la ditta che deve eseguire la sanificazione di tutte le scale condominiali e gli appartamenti interessati dal fumo ed ha disposto un controllo accurato degli impianti elettrici e la verifica dell’ascensore. Contestualmente è stata attivata la polizza dell’assicurazione per chiedere il rimborso dei danni subiti all’interno della palazzina e il rimborso del pernotto per le sei famiglie che da sabato sono fuori casa e che, probabilmente, dovranno anche far fronte ai danni che il fumo ha provocato a tendaggi e abbigliamento negli armadi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
