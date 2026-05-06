Dopo gli scontri nuove misure del prefetto per le gare di Squinzano e Leverano

Dopo gli incidenti avvenuti domenica scorsa davanti allo stadio di Squinzano, sono state adottate nuove misure dal prefetto per le prossime gare a Squinzano e Leverano. Le autorità hanno deciso di rafforzare i controlli e le misure di sicurezza per evitare ulteriori tensioni durante gli eventi sportivi. La decisione arriva in seguito ai fatti accaduti prima dell'incontro tra le due squadre, che ha portato a scontri tra i tifosi.

TAVIANO – Massima attenzione dopo gli scontri di domenica scorsa all’esterno del campo sportivo di Squinzano, per la partita tra i padroni di casa e il Leverano. E proprio in virtù della guerriglia che ha portato a quattro feriti, di cui tre gravi, sono arrivate le disposizioni da parte del.🔗 Leggi su Lecceprima.it

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Squinzano-Leverano, le immagini shock catturano i momenti di follia attorno allo stadioLe immagini shock catturano i momenti di follia avvenuti domenica scorsa durante la sfida di Promozione tra Squinzano e Leverano.

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